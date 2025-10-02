Odkrijte ključne vpoglede v Midas of DeFi (MIDAS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

The first PAXG rewards token on Ethereum is officially live. Unlike traditional DeFi projects that rely on inflationary token models, $MIDAS sets a new standard by rewarding holders with real gold, through fully backed PAXG tokens. In addition, $MIDAS introduces a fully decentralized, on-chain referral system that allows users to earn ETH rewards simply by growing the community. The more $MIDAS you hold, the more PAXG you accumulate over time. The more you refer, the more ETH you can claim. With $MIDAS, you are not just participating in another DeFi project — you are building real wealth backed by gold and powered by blockchain technology.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov MIDAS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Midas of DeFi (MIDAS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

