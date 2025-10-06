Današnja cena Midas mTBILL v živo je 1.039 USD. Spremljajte posodobitve cen MTBILL v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen MTBILL.Današnja cena Midas mTBILL v živo je 1.039 USD. Spremljajte posodobitve cen MTBILL v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen MTBILL.

Midas mTBILL Logotip

Midas mTBILL Cena (MTBILL)

Nerazporejeno

Cena 1 MTBILL v USD v živo:

Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb.
Cena Midas mTBILL (MTBILL) v realnem času je $1.039. V zadnjih 24 urah se je MTBILL trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 1.039 in najvišjo vrednostjo $ 1.039, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena MTBILL v vseh časov je $ 1.039, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.937036.

Kratkoročna uspešnost MTBILL se je v zadnji uri spremenila za 0.00%, v 24 urah 0.00% in v 7 dneh +0.08%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije Midas mTBILL (MTBILL)

$ 20.84M
$ 20.84M$ 20.84M

--
----

$ 20.84M
$ 20.84M$ 20.84M

20.05M
20.05M 20.05M

20,050,587.5218457
20,050,587.5218457 20,050,587.5218457

Trenutna tržna kapitalizacija Midas mTBILL je $ 20.84M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MTBILL je 20.05M, skupna ponudba pa znaša 20050587.5218457. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 20.84M.

Zgodovina cen Midas mTBILL (MTBILL) v USD

Danes je bila sprememba cene Midas mTBILL v USD $ 0.0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Midas mTBILL v USD $ +0.0033858932.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Midas mTBILL v USD $ +0.0061822578.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Midas mTBILL v USD $ +0.00926195.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0.00.00%
30 dni$ +0.0033858932+0.33%
60 dni$ +0.0061822578+0.60%
90 dni$ +0.00926195+0.90%

Kaj je Midas mTBILL (MTBILL)

Midas US Treasury Bills Token (mTBILL) is a permissionless yield-bearing token tracking short-dated US Treasury Bills. 

Vir Midas mTBILL (MTBILL)

Uradna spletna stran

Napoved cene Midas mTBILL (USD)

Koliko bo Midas mTBILL (MTBILL) vreden v USD jutri, prihodnji teden ali prihodnji mesec? Na kakšno vrednost bi lahko bil ocenjen vaše premoženje v Midas mTBILL (MTBILL) leta 2025, 2026, 2027, 2028 – ali celo čez 10 ali 20 let? Z našim orodjem za napovedovanje cen lahko preučite kratkoročne in dolgoročne napovedi za Midas mTBILL.

Preverite napoved cene Midas mTBILL zdaj!

MTBILL v lokalne valute

Tokenomika Midas mTBILL (MTBILL)

Z razumevanjem tokenomike Midas mTBILL (MTBILL) lahko dobite globlji vpogled v dolgoročno vrednost in potencial rasti. Tokenomika razkriva osnovno strukturo ekonomije projekta, od tega, kako se žetoni razdeljujejo, do tega, kako se upravlja njihova ponudba. Spoznajte obsežno tokenomiko MTBILL zdaj!

Ljudje zanima tudi: Druga vprašanja o Midas mTBILL (MTBILL)

Koliko je danes vreden Midas mTBILL (MTBILL)?
Cena MTBILL v živo v USD je 1.039 USD, ki se posodablja v realnem času z najnovejšimi tržnimi podatki.
Kakšna je trenutna cena MTBILL v USD?
Trenutna cena MTBILL v USD je $ 1.039. Preverite Pretvorbo MEXC za natančno pretvorbo žetonov.
Kolikšna je tržna kapitalizacija družbe Midas mTBILL?
Tržna kapitalizacija za MTBILL je $ 20.84M USD. Tržna vrednost = trenutna cena × ponudba v obtoku. Označuje skupno tržno vrednost žetona in njegovo razvrstitev.
Kolikšen je razpoložljivi obtok MTBILL?
Razpoložljivi obtok MTBILL je 20.05M USD.
Kolikšna je bila najvišja cena (ATH) v zgodovini MTBILL?
MTBILL je dosegel ceno najvišjo ceno ATH v višini 1.039 USD.
Kolikšna je bila najnižja cena MTBILL vseh časov (ATL)?
MTBILL vije dosegel najnižjo ceno ATL v višini 0.937036 USD.
Kolikšen je volumen trgovanja MTBILL?
24-urni volumen trgovanja v živo za MTBILL je -- USD.
Bo MTBILL zrasel?
Cena MTBILL se lahko letos zviša, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo preverite napovedi cen MTBILL.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:59:55 (UTC+8)

