Informacije o ceni Midas mTBILL (MTBILL) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen: $ 1.039 $ 1.039 $ 1.039 24H Nizka $ 1.039 $ 1.039 $ 1.039 24H Visoka 24H Nizka $ 1.039$ 1.039 $ 1.039 24H Visoka $ 1.039$ 1.039 $ 1.039 Najvišja vseh časov $ 1.039$ 1.039 $ 1.039 Najnižja cena $ 0.937036$ 0.937036 $ 0.937036 Sprememba cene (1H) 0.00% Sprememba cene (1D) 0.00% Sprememba cene (7D) +0.08% Sprememba cene (7D) +0.08%

Cena Midas mTBILL (MTBILL) v realnem času je $1.039. V zadnjih 24 urah se je MTBILL trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 1.039 in najvišjo vrednostjo $ 1.039, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena MTBILL v vseh časov je $ 1.039, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.937036.

Kratkoročna uspešnost MTBILL se je v zadnji uri spremenila za 0.00%, v 24 urah 0.00% in v 7 dneh +0.08%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije Midas mTBILL (MTBILL)

Tržna kapitalizacija $ 20.84M$ 20.84M $ 20.84M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 20.84M$ 20.84M $ 20.84M Zaloga v obtoku 20.05M 20.05M 20.05M Skupna ponudba 20,050,587.5218457 20,050,587.5218457 20,050,587.5218457

Trenutna tržna kapitalizacija Midas mTBILL je $ 20.84M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MTBILL je 20.05M, skupna ponudba pa znaša 20050587.5218457. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 20.84M.