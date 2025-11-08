Današnja cena Midas msyrupUSDp

Današnja cena kriptovalute Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) v živo je $ 1.011, s spremembo 0.06 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MSYRUPUSDP v USD je $ 1.011 na MSYRUPUSDP.

Kriptovaluta Midas msyrupUSDp je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 202,148,512, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 200.00M MSYRUPUSDP. V zadnjih 24 urah se je MSYRUPUSDP trgovalo med $ 1.01 (najnižje) in $ 1.011 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.011, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je MSYRUPUSDP premaknil 0.00% v zadnji uri in +0.16% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

Tržna kapitalizacija $ 202.15M$ 202.15M $ 202.15M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 202.15M$ 202.15M $ 202.15M Zaloga v obtoku 200.00M 200.00M 200.00M Skupna ponudba 199,999,099.5219583 199,999,099.5219583 199,999,099.5219583

Trenutna tržna kapitalizacija Midas msyrupUSDp je $ 202.15M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MSYRUPUSDP je 200.00M, skupna ponudba pa znaša 199999099.5219583. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 202.15M.