Tokenomika Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD)

Odkrijte ključne vpoglede v Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 18:50:22 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 12.69M
$ 12.69M
Skupna ponudba:
$ 12.08M
$ 12.08M
Razpoložljivi obtok:
$ 11.89M
$ 11.89M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 12.89M
$ 12.89M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 1.067
$ 1.067
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 1.0
$ 1.0
Trenutna cena:
$ 1.067
$ 1.067

Informacije o Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD)

mRE7YIELD is a Liquid Yield Token (LYT) that provides on-chain exposure to institutional-grade DeFi yield strategies. Risk-managed by Re7 Capital, mRE7YIELD dynamically reallocates across multiple high-yield DeFi opportunities, optimizing risk-adjusted returns while maintaining full liquidity. Strategies include liquidity provisioning, lending, restaking, funding rate arbitrage, and options arbitrage. As a fully liquid ERC-20 token, mRE7YIELD enables composability across DeFi protocols, allowing users to earn yield while retaining flexibility in managing their assets.

Uradna spletna stran:
https://midas.app/mre7yield
Bela knjiga:
https://docs.midas.app/

Tokenomika Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov MRE7YIELD, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MRE7YIELD.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MRE7YIELD, raziščite ceno žetona MRE7YIELD v živo!

Napoved cene MRE7YIELD

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MRE7YIELD? Naša stran za napovedovanje cen MRE7YIELD združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

