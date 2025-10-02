Tokenomika Midas mMEV (MMEV)

Odkrijte ključne vpoglede v Midas mMEV (MMEV), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 18:50:15 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Midas mMEV (MMEV)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Midas mMEV (MMEV), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 294.20K
Skupna ponudba:
$ 59.51M
Razpoložljivi obtok:
$ 275.88K
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 68.86M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 1.073
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 1.011
Trenutna cena:
$ 1.073
Informacije o Midas mMEV (MMEV)

mMEV is a professionally managed, delta-neutral yield strategy designed to generate sustainable returns from on-chain opportunities while maintaining market neutrality. It dynamically allocates across liquidity provisioning, arbitrage, and liquidation strategies to capture risk-adjusted yield. Managed by MEV Capital, a leading digital asset investment firm, mMEV offers transparent, flexible, and scalable access to institutional-grade DeFi yield.

Uradna spletna stran:
https://midas.app/mmev
Bela knjiga:
https://docs.midas.app/

Tokenomika Midas mMEV (MMEV): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Midas mMEV (MMEV) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov MMEV, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MMEV.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MMEV, raziščite ceno žetona MMEV v živo!

Napoved cene MMEV

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MMEV? Naša stran za napovedovanje cen MMEV združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

