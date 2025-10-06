Informacije o ceni Midas mMEV (MMEV) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen: $ 1.073 $ 1.073 $ 1.073 24H Nizka $ 1.073 $ 1.073 $ 1.073 24H Visoka 24H Nizka $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 24H Visoka $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 Najvišja vseh časov $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 Najnižja cena $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Sprememba cene (1H) 0.00% Sprememba cene (1D) 0.00% Sprememba cene (7D) +0.17% Sprememba cene (7D) +0.17%

Cena Midas mMEV (MMEV) v realnem času je $1.073. V zadnjih 24 urah se je MMEV trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 1.073 in najvišjo vrednostjo $ 1.073, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena MMEV v vseh časov je $ 1.073, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 1.011.

Kratkoročna uspešnost MMEV se je v zadnji uri spremenila za 0.00%, v 24 urah 0.00% in v 7 dneh +0.17%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije Midas mMEV (MMEV)

Tržna kapitalizacija $ 294.20K$ 294.20K $ 294.20K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 68.86M$ 68.86M $ 68.86M Zaloga v obtoku 275.88K 275.88K 275.88K Skupna ponudba 59,139,588.00544196 59,139,588.00544196 59,139,588.00544196

Trenutna tržna kapitalizacija Midas mMEV je $ 294.20K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MMEV je 275.88K, skupna ponudba pa znaša 59139588.00544196. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 68.86M.