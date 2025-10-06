Midas mEDGE Cena (MEDGE)
Cena Midas mEDGE (MEDGE) v realnem času je $1.047. V zadnjih 24 urah se je MEDGE trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 1.047 in najvišjo vrednostjo $ 1.047, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena MEDGE v vseh časov je $ 1.047, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 1.005.
Kratkoročna uspešnost MEDGE se je v zadnji uri spremenila za 0.00%, v 24 urah 0.00% in v 7 dneh +0.18%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.
Trenutna tržna kapitalizacija Midas mEDGE je $ 22.60M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MEDGE je 21.59M, skupna ponudba pa znaša 21589998.31193251. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 22.60M.
Danes je bila sprememba cene Midas mEDGE v USD $ 0.0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Midas mEDGE v USD $ +0.0079039077.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Midas mEDGE v USD $ +0.0148686564.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Midas mEDGE v USD $ +0.02521687.
|Danes
|$ 0.0
|0.00%
|30 dni
|$ +0.0079039077
|+0.75%
|60 dni
|$ +0.0148686564
|+1.42%
|90 dni
|$ +0.02521687
|+2.47%
mEDGE is a crypto-denominated stablecoin yield strategy designed to track delta-neutral DeFi yields while maintaining a balanced market exposure. It dynamically shifts between DeFi lending, liquidity provisioning, and basis trading to optimize risk-adjusted returns. Risk-managed by Edge Capital, a leading market-neutral hedge fund and liquidity provider, mEDGE provides institutional-grade exposure to diversified DeFi yield opportunities. Its fully transparent structure and liquid collateral ensure flexibility, allowing users to earn sustainable, risk-managed yield without being locked into a single strategy.
MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!
