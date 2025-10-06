Informacije o ceni Midas mEDGE (MEDGE) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen: $ 1.047 $ 1.047 $ 1.047 24H Nizka $ 1.047 $ 1.047 $ 1.047 24H Visoka 24H Nizka $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 24H Visoka $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 Najvišja vseh časov $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 Najnižja cena $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Sprememba cene (1H) 0.00% Sprememba cene (1D) 0.00% Sprememba cene (7D) +0.18% Sprememba cene (7D) +0.18%

Cena Midas mEDGE (MEDGE) v realnem času je $1.047. V zadnjih 24 urah se je MEDGE trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 1.047 in najvišjo vrednostjo $ 1.047, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena MEDGE v vseh časov je $ 1.047, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 1.005.

Kratkoročna uspešnost MEDGE se je v zadnji uri spremenila za 0.00%, v 24 urah 0.00% in v 7 dneh +0.18%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije Midas mEDGE (MEDGE)

Tržna kapitalizacija $ 22.60M$ 22.60M $ 22.60M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 22.60M$ 22.60M $ 22.60M Zaloga v obtoku 21.59M 21.59M 21.59M Skupna ponudba 21,589,998.31193251 21,589,998.31193251 21,589,998.31193251

Trenutna tržna kapitalizacija Midas mEDGE je $ 22.60M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MEDGE je 21.59M, skupna ponudba pa znaša 21589998.31193251. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 22.60M.