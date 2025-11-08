Današnja cena MicroStrategy xStock

Današnja cena kriptovalute MicroStrategy xStock (MSTRX) v živo je $ 250.34, s spremembo 6.45 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MSTRX v USD je $ 250.34 na MSTRX.

Kriptovaluta MicroStrategy xStock je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 9,537,573, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 38.10K MSTRX. V zadnjih 24 urah se je MSTRX trgovalo med $ 222.03 (najnižje) in $ 270.42 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 462.34, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 222.03.

V kratkoročni uspešnosti se je MSTRX premaknil +0.72% v zadnji uri in -7.30% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije MicroStrategy xStock (MSTRX)

Tržna kapitalizacija $ 9.54M$ 9.54M $ 9.54M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 15.05M$ 15.05M $ 15.05M Zaloga v obtoku 38.10K 38.10K 38.10K Skupna ponudba 60,099.50722083 60,099.50722083 60,099.50722083

