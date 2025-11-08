Današnja cena Microsoft xStock

Današnja cena kriptovalute Microsoft xStock (MSFTX) v živo je $ 513.31, s spremembo 0.11 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MSFTX v USD je $ 513.31 na MSFTX.

Kriptovaluta Microsoft xStock je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,417,075, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.76K MSFTX. V zadnjih 24 urah se je MSFTX trgovalo med $ 500.73 (najnižje) in $ 514.65 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 767.64, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 490.75.

V kratkoročni uspešnosti se je MSFTX premaknil +0.01% v zadnji uri in -3.80% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Microsoft xStock (MSFTX)

Tržna kapitalizacija $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 12.69M$ 12.69M $ 12.69M Zaloga v obtoku 2.76K 2.76K 2.76K Skupna ponudba 24,724.15289199083 24,724.15289199083 24,724.15289199083

