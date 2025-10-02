Tokenomika MicroBerry (MBERRY)
Tokenomika in analiza cen MicroBerry (MBERRY)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za MicroBerry (MBERRY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o MicroBerry (MBERRY)
mBERRY is secure and backed by $BERRY, inspired by Michael Saylor’s MicroStrategy. MicroBerry offers an opportunity to invest in the future of AI with a treasury-backed token designed to rise with $BERRY's success
By holding MicroBerry, you’re not just holding a token—you’re holding a piece of an ecosystem designed for compounding success and leveraging the AI boom and its latent, positive impact on the crypto and blockchain space
Tokenomika MicroBerry (MBERRY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike MicroBerry (MBERRY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov MBERRY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MBERRY.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko MBERRY, raziščite ceno žetona MBERRY v živo!
Napoved cene MBERRY
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MBERRY? Naša stran za napovedovanje cen MBERRY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
