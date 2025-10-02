Odkrijte ključne vpoglede v MIAOCoin (MIAO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Miao is the first memecoin with animal sounds as IP. Miao ai is a blockchain-based artificial intelligence game token launch platform dedicated to building an efficient, fast and intelligent artificial intelligence game ecosystem. It adheres to the "meow philosophy" and aims to accelerate every token transaction. Its cute brand image allows users to experience the technological charm of encrypted artificial intelligence MEME in a fun and easy way.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MIAO, raziščite ceno žetona MIAO v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov MIAO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike MIAOCoin (MIAO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MIAO? Naša stran za napovedovanje cen MIAO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

