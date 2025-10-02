Tokenomika MIAOCoin (MIAO)

Odkrijte ključne vpoglede v MIAOCoin (MIAO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 06:58:05 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen MIAOCoin (MIAO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za MIAOCoin (MIAO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 1.18M
Skupna ponudba:
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.00B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 1.18M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.01560977
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00114031
Trenutna cena:
$ 0.00117746
Informacije o MIAOCoin (MIAO)

Miao is the first memecoin with animal sounds as IP. Miao ai is a blockchain-based artificial intelligence game token launch platform dedicated to building an efficient, fast and intelligent artificial intelligence game ecosystem. It adheres to the "meow philosophy" and aims to accelerate every token transaction. Its cute brand image allows users to experience the technological charm of encrypted artificial intelligence MEME in a fun and easy way.

Uradna spletna stran:
https://www.miao.cool/
Bela knjiga:
https://www.miao.cool/

Tokenomika MIAOCoin (MIAO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike MIAOCoin (MIAO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov MIAO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MIAO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MIAO, raziščite ceno žetona MIAO v živo!

Napoved cene MIAO

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MIAO? Naša stran za napovedovanje cen MIAO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

