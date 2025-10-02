Tokenomika Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) Odkrijte ključne vpoglede v Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 43.78K $ 43.78K $ 43.78K Skupna ponudba: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Razpoložljivi obtok: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 43.78K $ 43.78K $ 43.78K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0 $ 0 $ 0 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Preberite več o ceni Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) Kupite MIPRAMI zdaj!

Informacije o Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) What is miprami The meme coin deployed on Ethereum, born from Vitalik's "I love cyber internet" moment. Created for love, powered by cult vibes, fueled by internet culture, and embraced by the crypto community for the fun of it. What is lojban? Lojban is a constructed language designed for precise communication, logical structure, and lack of ambiguity. Lojban is often used for experiments in linguistics, artificial intelligence, and even philosophical discussions about the nature of language and thought. While not widely spoken, it has an active online community. Uradna spletna stran: https://miprami.gg

Tokenomika Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov MIPRAMI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MIPRAMI. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko MIPRAMI, raziščite ceno žetona MIPRAMI v živo!

