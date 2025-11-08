Današnja cena mfercoin

Današnja cena kriptovalute mfercoin (MFER) v živo je $ 0.00331044, s spremembo 10.58 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MFER v USD je $ 0.00331044 na MFER.

Kriptovaluta mfercoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3,381,512, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1000.00M MFER. V zadnjih 24 urah se je MFER trgovalo med $ 0.00290232 (najnižje) in $ 0.00339358 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.263597, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00280157.

V kratkoročni uspešnosti se je MFER premaknil -2.12% v zadnji uri in -12.84% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije mfercoin (MFER)

Tržna kapitalizacija $ 3.38M$ 3.38M $ 3.38M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.38M$ 3.38M $ 3.38M Zaloga v obtoku 1000.00M 1000.00M 1000.00M Skupna ponudba 999,998,066.04 999,998,066.04 999,998,066.04

Trenutna tržna kapitalizacija mfercoin je $ 3.38M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MFER je 1000.00M, skupna ponudba pa znaša 999998066.04. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.38M.