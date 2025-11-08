Današnja cena MexCrewn

Današnja cena kriptovalute MexCrewn (MEXCREWN) v živo je $ 0.00090566, s spremembo 31.75 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MEXCREWN v USD je $ 0.00090566 na MEXCREWN.

Kriptovaluta MexCrewn je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 91,676, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M MEXCREWN. V zadnjih 24 urah se je MEXCREWN trgovalo med $ 0.00091676 (najnižje) in $ 0.00154415 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.008046, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00071794.

V kratkoročni uspešnosti se je MEXCREWN premaknil -2.48% v zadnji uri in -23.32% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije MexCrewn (MEXCREWN)

Tržna kapitalizacija $ 91.68K$ 91.68K $ 91.68K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 91.68K$ 91.68K $ 91.68K Zaloga v obtoku 100.00M 100.00M 100.00M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija MexCrewn je $ 91.68K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MEXCREWN je 100.00M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 91.68K.