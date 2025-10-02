Tokenomika mevETH (MEVETH)

Tokenomika mevETH (MEVETH)

Odkrijte ključne vpoglede v mevETH (MEVETH), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 10:00:52 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen mevETH (MEVETH)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za mevETH (MEVETH), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 48.91K
$ 48.91K$ 48.91K
Skupna ponudba:
$ 52.99
$ 52.99$ 52.99
Razpoložljivi obtok:
$ 52.99
$ 52.99$ 52.99
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 48.91K
$ 48.91K$ 48.91K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 4,442.83
$ 4,442.83$ 4,442.83
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 715.63
$ 715.63$ 715.63
Trenutna cena:
$ 923.03
$ 923.03$ 923.03

Informacije o mevETH (MEVETH)

MEV protocol serves as a sophisticated platform for Liquid Staking Receipt (LSR) management, designed to optimize Ethereum value through efficient staking and reward distribution. This contract leverages multiple core modules to achieve its objectives, including admin control, staking management, share vault updates, ERC4626 integration, withdrawal queues and omni-chain tokens.

Uradna spletna stran:
https://www.mev.io/

Tokenomika mevETH (MEVETH): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike mevETH (MEVETH) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov MEVETH, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MEVETH.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MEVETH, raziščite ceno žetona MEVETH v živo!

Napoved cene MEVETH

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MEVETH? Naša stran za napovedovanje cen MEVETH združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

