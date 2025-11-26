Kaj je MCUSDT0

Tokenomika MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) Odkrijte ključne vpoglede v MEV Capital USDT0 (MCUSDT0), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za MEV Capital USDT0 (MCUSDT0), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Skupna ponudba: $ 495.79K $ 495.79K $ 495.79K Razpoložljivi obtok: $ 495.79K $ 495.79K $ 495.79K FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 506.31K $ 506.31K $ 506.31K Najvišja vrednost vseh časov: $ 1.031 $ 1.031 $ 1.031 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.958761 $ 0.958761 $ 0.958761 Trenutna cena: $ 1.021 $ 1.021 $ 1.021 Preberite več o ceni MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) Kupite MCUSDT0 zdaj!

Tokenomika MEV Capital USDT0 (MCUSDT0): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov MCUSDT0, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MCUSDT0. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko MCUSDT0, raziščite ceno žetona MCUSDT0 v živo!

