Današnja cena MEV Capital USDT0

Današnja cena kriptovalute MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) v živo je $ 1.021, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MCUSDT0 v USD je $ 1.021 na MCUSDT0.

Kriptovaluta MEV Capital USDT0 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,302,823, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.28M MCUSDT0. V zadnjih 24 urah se je MCUSDT0 trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.031, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.958761.

V kratkoročni uspešnosti se je MCUSDT0 premaknil -- v zadnji uri in +0.02% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije MEV Capital USDT0 (MCUSDT0)

Tržna kapitalizacija $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Zaloga v obtoku 1.28M 1.28M 1.28M Skupna ponudba 1,275,750.693405456 1,275,750.693405456 1,275,750.693405456

Trenutna tržna kapitalizacija MEV Capital USDT0 je $ 1.30M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MCUSDT0 je 1.28M, skupna ponudba pa znaša 1275750.693405456. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.30M.