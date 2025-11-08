Današnja cena Metronome Synth USD

Današnja cena kriptovalute Metronome Synth USD (MSUSD) v živo je $ 0.996721, s spremembo 0.21 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MSUSD v USD je $ 0.996721 na MSUSD.

Kriptovaluta Metronome Synth USD je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 18,997,572, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 19.06M MSUSD. V zadnjih 24 urah se je MSUSD trgovalo med $ 0.994118 (najnižje) in $ 0.996719 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 3.43, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.427862.

V kratkoročni uspešnosti se je MSUSD premaknil +0.03% v zadnji uri in -0.17% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Metronome Synth USD (MSUSD)

Tržna kapitalizacija $ 19.00M$ 19.00M $ 19.00M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 19.00M$ 19.00M $ 19.00M Zaloga v obtoku 19.06M 19.06M 19.06M Skupna ponudba 19,060,064.70286928 19,060,064.70286928 19,060,064.70286928

