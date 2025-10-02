Odkrijte ključne vpoglede v Metaverse Filipino Worker (MFW), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Metaverse Filipino Worker (MFW), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

The $MFW Meme Token empowers Filipinos by enabling them to learn, play, work, and grow within the metaverse. Through upskilling opportunities and vibrant, thriving communities, $MFW aims to create a supportive ecosystem for growth and innovation

Metaverse Filipino Worker ($MFW) Meme Token is a community-driven initiative on the Ronin Network. It holds the distinction of being the first Ronin Meme Coin listed on a centralized exchange (CoinsPH) and is among the top-performing meme coins in its 24-hour trading milestones.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MFW, raziščite ceno žetona MFW v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov MFW, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Metaverse Filipino Worker (MFW) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MFW? Naša stran za napovedovanje cen MFW združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

