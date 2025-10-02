Tokenomika Metaverse Filipino Worker (MFW)
Tokenomika in analiza cen Metaverse Filipino Worker (MFW)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Metaverse Filipino Worker (MFW), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Metaverse Filipino Worker (MFW)
Metaverse Filipino Worker ($MFW) Meme Token is a community-driven initiative on the Ronin Network. It holds the distinction of being the first Ronin Meme Coin listed on a centralized exchange (CoinsPH) and is among the top-performing meme coins in its 24-hour trading milestones.
The $MFW Meme Token empowers Filipinos by enabling them to learn, play, work, and grow within the metaverse. Through upskilling opportunities and vibrant, thriving communities, $MFW aims to create a supportive ecosystem for growth and innovation
Tokenomika Metaverse Filipino Worker (MFW): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Metaverse Filipino Worker (MFW) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov MFW, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MFW.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko MFW, raziščite ceno žetona MFW v živo!
