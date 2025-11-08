Današnja cena Metaverse Face

Današnja cena kriptovalute Metaverse Face (MEFA) v živo je $ 0.00002663, s spremembo 5.22 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MEFA v USD je $ 0.00002663 na MEFA.

Kriptovaluta Metaverse Face je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 252,811, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 9.50B MEFA. V zadnjih 24 urah se je MEFA trgovalo med $ 0.00002492 (najnižje) in $ 0.00002719 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00148951, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00002379.

V kratkoročni uspešnosti se je MEFA premaknil -0.48% v zadnji uri in -9.61% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Metaverse Face (MEFA)

Tržna kapitalizacija $ 252.81K$ 252.81K $ 252.81K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 265.99K$ 265.99K $ 265.99K Zaloga v obtoku 9.50B 9.50B 9.50B Skupna ponudba 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

