BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Metaverse Face v živo je 0.00002663 USD. Tržna kapitalizacija MEFA je 252,811 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MEFA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Metaverse Face v živo je 0.00002663 USD. Tržna kapitalizacija MEFA je 252,811 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MEFA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o MEFA

Informacije o ceni MEFA

Kaj je MEFA

Bela knjiga MEFA

Uradna spletna stran MEFA

Tokenomika MEFA

Napoved cen MEFA

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Metaverse Face Logotip

Metaverse Face Cena (MEFA)

Nerazporejeno

Cena 1 MEFA v USD v živo:

--
----
+5.20%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Metaverse Face (MEFA) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:07:02 (UTC+8)

Današnja cena Metaverse Face

Današnja cena kriptovalute Metaverse Face (MEFA) v živo je $ 0.00002663, s spremembo 5.22 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MEFA v USD je $ 0.00002663 na MEFA.

Kriptovaluta Metaverse Face je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 252,811, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 9.50B MEFA. V zadnjih 24 urah se je MEFA trgovalo med $ 0.00002492 (najnižje) in $ 0.00002719 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00148951, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00002379.

V kratkoročni uspešnosti se je MEFA premaknil -0.48% v zadnji uri in -9.61% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Metaverse Face (MEFA)

$ 252.81K
$ 252.81K$ 252.81K

--
----

$ 265.99K
$ 265.99K$ 265.99K

9.50B
9.50B 9.50B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Metaverse Face je $ 252.81K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MEFA je 9.50B, skupna ponudba pa znaša 10000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 265.99K.

Zgodovina cene Metaverse Face, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00002492
$ 0.00002492$ 0.00002492
24H Nizka
$ 0.00002719
$ 0.00002719$ 0.00002719
24H Visoka

$ 0.00002492
$ 0.00002492$ 0.00002492

$ 0.00002719
$ 0.00002719$ 0.00002719

$ 0.00148951
$ 0.00148951$ 0.00148951

$ 0.00002379
$ 0.00002379$ 0.00002379

-0.48%

+5.22%

-9.61%

-9.61%

Zgodovina cen Metaverse Face (MEFA) v USD

Danes je bila sprememba cene Metaverse Face v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Metaverse Face v USD $ -0.0000065157.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Metaverse Face v USD $ -0.0000038600.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Metaverse Face v USD $ -0.00000716036780381463.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+5.22%
30 dni$ -0.0000065157-24.46%
60 dni$ -0.0000038600-14.49%
90 dni$ -0.00000716036780381463-21.19%

Napoved cene za kriptovaluto Metaverse Face

Napoved cene Metaverse Face (MEFA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MEFA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Metaverse Face (MEFA) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Metaverse Face lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Metaverse Face v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MEFA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Metaverse Face.

Kaj je Metaverse Face (MEFA)

Decentralized blockchain platform providing Face Nft for Metaverse .A new virtual world is being created. Metaface aims to provide you with virtual world character face NFTs, each with different features. If you want, you can have your own face designed as a character. We aim to establish an upper market with the aim of partnering with many games and virtual reality platforms. One of the biggest problems in the NFT world is to produce new things. You create a character and then just add a background color, a hat, an outfit and change the color to produce clones of the same thing.This is very simple. The Metaverse planet is being built. People will want to use faces.People will want to use different character. While it is difficult to create even a new character, we produce a face, which is the same difficulty as a fingerprint. https://app.metaversefacemaker.com/ platform launched. You can generate, collect and sell NFTs using both the ETH and BSC network.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Metaverse Face (MEFA)

Bela knjiga
Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Metaverse Face

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Metaverse Face?
Če bi kriptovaluta Metaverse Face rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Metaverse Face.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:07:02 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Metaverse Face (MEFA)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Metaverse Face

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.8160
$0.8160$0.8160

+1,532.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000024700
$0.000024700$0.000024700

+311.66%

Flux

Flux

FLUX

$0.26973
$0.26973$0.26973

+146.71%

0G

0G

0G

$1.686
$1.686$1.686

+61.49%

Humanity

Humanity

H

$0.20019
$0.20019$0.20019

+40.76%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.