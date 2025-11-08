Današnja cena Metavault Trade

Današnja cena kriptovalute Metavault Trade (MVX) v živo je $ 0.04404754, s spremembo 9.16 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MVX v USD je $ 0.04404754 na MVX.

Kriptovaluta Metavault Trade je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 110,674, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.51M MVX. V zadnjih 24 urah se je MVX trgovalo med $ 0.03967332 (najnižje) in $ 0.04503271 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 4.62, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00148601.

V kratkoročni uspešnosti se je MVX premaknil -1.07% v zadnji uri in -6.59% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Metavault Trade (MVX)

Tržna kapitalizacija $ 110.67K$ 110.67K $ 110.67K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 176.19K$ 176.19K $ 176.19K Zaloga v obtoku 2.51M 2.51M 2.51M Skupna ponudba 4,000,000.0 4,000,000.0 4,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Metavault Trade je $ 110.67K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MVX je 2.51M, skupna ponudba pa znaša 4000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 176.19K.