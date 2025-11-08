Današnja cena Metaplex

Današnja cena kriptovalute Metaplex (MPLX) v živo je $ 0.171003, s spremembo 5.15 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MPLX v USD je $ 0.171003 na MPLX.

Kriptovaluta Metaplex je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 96,167,762, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 562.65M MPLX. V zadnjih 24 urah se je MPLX trgovalo med $ 0.161211 (najnižje) in $ 0.173835 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.896784, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.02528374.

V kratkoročni uspešnosti se je MPLX premaknil -0.03% v zadnji uri in -24.25% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Metaplex (MPLX)

Tržna kapitalizacija $ 96.17M$ 96.17M $ 96.17M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 170.92M$ 170.92M $ 170.92M Zaloga v obtoku 562.65M 562.65M 562.65M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Metaplex je $ 96.17M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MPLX je 562.65M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 170.92M.