Današnja cena MetaMask USD

Današnja cena kriptovalute MetaMask USD (MUSD) v živo je $ 1.002, s spremembo 0.20 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MUSD v USD je $ 1.002 na MUSD.

Kriptovaluta MetaMask USD je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 22,263,734, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 22.23M MUSD. V zadnjih 24 urah se je MUSD trgovalo med $ 0.994948 (najnižje) in $ 1.005 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.085, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.925488.

V kratkoročni uspešnosti se je MUSD premaknil +0.10% v zadnji uri in +0.22% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije MetaMask USD (MUSD)

Tržna kapitalizacija $ 22.26M$ 22.26M $ 22.26M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 22.26M$ 22.26M $ 22.26M Zaloga v obtoku 22.23M 22.23M 22.23M Skupna ponudba 22,228,802.500521 22,228,802.500521 22,228,802.500521

Trenutna tržna kapitalizacija MetaMask USD je $ 22.26M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MUSD je 22.23M, skupna ponudba pa znaša 22228802.500521. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 22.26M.