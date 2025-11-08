Današnja cena Metamars

Današnja cena kriptovalute Metamars (MARS) v živo je $ 0.00508721, s spremembo 7.64 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MARS v USD je $ 0.00508721 na MARS.

Kriptovaluta Metamars je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,152,404, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 226.53M MARS. V zadnjih 24 urah se je MARS trgovalo med $ 0.00488949 (najnižje) in $ 0.00551162 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.88, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je MARS premaknil -1.44% v zadnji uri in -6.65% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Metamars (MARS)

Tržna kapitalizacija $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Zaloga v obtoku 226.53M 226.53M 226.53M Skupna ponudba 260,000,000.0 260,000,000.0 260,000,000.0

