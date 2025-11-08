Današnja cena Metacourt

Današnja cena kriptovalute Metacourt (BLS) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BLS v USD je -- na BLS.

Kriptovaluta Metacourt je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 46,760, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 254.63M BLS. V zadnjih 24 urah se je BLS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02130219, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BLS premaknil -- v zadnji uri in -18.26% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Metacourt (BLS)

Tržna kapitalizacija $ 46.76K$ 46.76K $ 46.76K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 157.01K$ 157.01K $ 157.01K Zaloga v obtoku 254.63M 254.63M 254.63M Skupna ponudba 854,998,985.0 854,998,985.0 854,998,985.0

