Tokenomika Meta USD (MUSD)
Tokenomika in analiza cen Meta USD (MUSD)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Meta USD (MUSD), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Meta USD (MUSD)
METASTABLE is a decentralized vault system deployed on the Sui network. The protocol enables users to deposit supported assets—bridged or native—and mint a stablecoin, mUSD, which is pegged to the US dollar. Users can utilize mUSD in AMMs, lending platforms, and other protocols while earning mPOINTS that may translate into future token rewards distributed via airdrops. Vaults also support lending out deposited assets for increased yield and capital efficiency.
Unlike a strict 1:1 minting model, METASTABLE relies on oracle-based exchange rates (e.g., Pyth price feeds) to determine the exchange rate between deposited assets and mUSD. With oracle feeds in place, the protocol can adapt to different price sources and handle a wide array of assets seamlessly. Using asset's exact on-chain exchange rate enables slippageless trades between assets supported by the vault, as opposed to slippage-prone, AMM counterparts.
Although METASTABLE currently focuses on USD-pegged stablecoins, its architecture has been designed modularly to allow extending the protocol with new meta coins. One could imagine a future where METASTABLE supports the creation of other meta coins, such as mBTC or mETH.
Tokenomika Meta USD (MUSD): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Meta USD (MUSD) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov MUSD, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MUSD.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko MUSD, raziščite ceno žetona MUSD v živo!
