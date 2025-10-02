Tokenomika Meta Monopoly (MONOPOLY)
Tokenomika in analiza cen Meta Monopoly (MONOPOLY)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Meta Monopoly (MONOPOLY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Meta Monopoly (MONOPOLY)
Meta Monopoly is a meme inspired project with real utility and a strong user base.Featuring the MMNFT (Meta Monopoly NFT) and a PvP (player vs player) game studio that allows users to play against each other and win real crypto.With MMNFT every character gets transformed into an animated video and posted all over our social channels such as TikTok, Instagram, and Twitter. The collection is exclusive and limited. Currently there is only 272 total supply. The originals were airdropped to the private presale buyers. Any future NFT will be airdropped as the smart contract is renounced and does not have a public mint function.Suite of PvP crypto games allows users connect their wallet, deposit crypto, and play each other in a fast paced, friendly style gameplay. Users will play with ETH on initial launch, then have the option to play with the $MONOPOLY token when live on market.Galaxy Run is our first game (launched on May 16, 2023) and as of writing this, there are currently 1,500+ users and over 200+ eth in transaction volume. We started to make mini animated meme-clips of each character and upload on the social media channels, starting with TikTok and Instagram, followed by now Twitter as well. The first few videos started going viral so we just kept doing it and it was a really funny cool thing and now this is what we do for every character, every week, on every social channel.We do believe that if a certain video gets more engagement - it raises the value of that specific MMNFT, and we never know which one it will be.
Tokenomika Meta Monopoly (MONOPOLY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Meta Monopoly (MONOPOLY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov MONOPOLY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MONOPOLY.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko MONOPOLY, raziščite ceno žetona MONOPOLY v živo!
Napoved cene MONOPOLY
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MONOPOLY? Naša stran za napovedovanje cen MONOPOLY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti