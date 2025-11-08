Današnja cena META FINANCIAL AI

Današnja cena kriptovalute META FINANCIAL AI (MEFAI) v živo je $ 0.0029498, s spremembo 2.30 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MEFAI v USD je $ 0.0029498 na MEFAI.

Kriptovaluta META FINANCIAL AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,712,959, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 581.12M MEFAI. V zadnjih 24 urah se je MEFAI trgovalo med $ 0.00286547 (najnižje) in $ 0.00354016 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02723048, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00016646.

V kratkoročni uspešnosti se je MEFAI premaknil -0.00% v zadnji uri in -27.69% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije META FINANCIAL AI (MEFAI)

Tržna kapitalizacija $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Zaloga v obtoku 581.12M 581.12M 581.12M Skupna ponudba 581,086,660.9738041 581,086,660.9738041 581,086,660.9738041

