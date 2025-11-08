Današnja cena Meso Finance

Današnja cena kriptovalute Meso Finance (MESO) v živo je $ 0.00330991, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MESO v USD je $ 0.00330991 na MESO.

Kriptovaluta Meso Finance je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 125,329, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 37.86M MESO. V zadnjih 24 urah se je MESO trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01036063, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00328526.

V kratkoročni uspešnosti se je MESO premaknil -- v zadnji uri in -21.50% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Meso Finance (MESO)

Tržna kapitalizacija $ 125.33K$ 125.33K $ 125.33K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.31M$ 3.31M $ 3.31M Zaloga v obtoku 37.86M 37.86M 37.86M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Meso Finance je $ 125.33K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MESO je 37.86M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.31M.