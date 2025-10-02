Odkrijte ključne vpoglede v Merry Christmusk (XMUSK), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Merry Christmusk (XMUSK), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Merry Christmusk, Season 1: Millionaire Edition (2024). Join Elon’s xMusk community and celebrate your first Christmas as a millionaire! Buy xMusk (SOL), buy Merry Christmusk merch on Amazon and Walmart, and become a family member of the Merry Christmusk event - the official Christmas 2024 MEME. A special gift from Elon included! Ho Ho Hodl! Elon Musk as Santa’s ambassador? Yes, you heard that right! Every day this holiday season, he is donating an astounding one million dollars to support Trump’s voters and fans – because Merry Christmusk is not just about the token, but about a community that shares vision, enthusiasm, and belief in a brighter future. This season is the xMusk community’s first opportunity to experience holiday magic with the promise of change and the potential to become millionaires.

Merry Christmusk, Season 1: Millionaire Edition (2024). Join Elon’s xMusk community and celebrate your first Christmas as a millionaire! Buy xMusk (SOL), buy Merry Christmusk merch on Amazon and Walmart, and become a family member of the Merry Christmusk event - the official Christmas 2024 MEME. A special gift from Elon included! Ho Ho Hodl! Elon Musk as Santa’s ambassador? Yes, you heard that right! Every day this holiday season, he is donating an astounding one million dollars to support Trump’s voters and fans – because Merry Christmusk is not just about the token, but about a community that shares vision, enthusiasm, and belief in a brighter future. This season is the xMusk community’s first opportunity to experience holiday magic with the promise of change and the potential to become millionaires.

Zdaj, ko razumete tokenomiko XMUSK, raziščite ceno žetona XMUSK v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov XMUSK, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Merry Christmusk (XMUSK) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal XMUSK? Naša stran za napovedovanje cen XMUSK združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.