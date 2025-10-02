Tokenomika MERO Mercury Coin (MERO)
Tokenomika in analiza cen MERO Mercury Coin (MERO)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za MERO Mercury Coin (MERO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o MERO Mercury Coin (MERO)
Mero is a community-driven token designed to fuel the Sunburn ecosystem, a play-to-earn gaming experience set in a vibrant, futuristic solar system. Launching on the TON blockchain, Mero offers users the opportunity to explore uncharted planets, uncover ancient secrets, and earn rewards while participating in a thriving decentralized economy. With a focus on fair distribution, engaging gameplay, and a passionate community, Mero aims to redefine the future of gaming and meme coins. Join the adventure and discover the endless possibilities that await in the Sunburn universe.
Tokenomika MERO Mercury Coin (MERO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike MERO Mercury Coin (MERO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov MERO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MERO.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko MERO, raziščite ceno žetona MERO v živo!
Napoved cene MERO
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MERO? Naša stran za napovedovanje cen MERO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
