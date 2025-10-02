Odkrijte ključne vpoglede v MERO Mercury Coin (MERO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za MERO Mercury Coin (MERO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Mero is a community-driven token designed to fuel the Sunburn ecosystem, a play-to-earn gaming experience set in a vibrant, futuristic solar system. Launching on the TON blockchain, Mero offers users the opportunity to explore uncharted planets, uncover ancient secrets, and earn rewards while participating in a thriving decentralized economy. With a focus on fair distribution, engaging gameplay, and a passionate community, Mero aims to redefine the future of gaming and meme coins. Join the adventure and discover the endless possibilities that await in the Sunburn universe.

Mero is a community-driven token designed to fuel the Sunburn ecosystem, a play-to-earn gaming experience set in a vibrant, futuristic solar system. Launching on the TON blockchain, Mero offers users the opportunity to explore uncharted planets, uncover ancient secrets, and earn rewards while participating in a thriving decentralized economy. With a focus on fair distribution, engaging gameplay, and a passionate community, Mero aims to redefine the future of gaming and meme coins. Join the adventure and discover the endless possibilities that await in the Sunburn universe.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MERO, raziščite ceno žetona MERO v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov MERO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike MERO Mercury Coin (MERO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MERO? Naša stran za napovedovanje cen MERO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.