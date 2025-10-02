Tokenomika MERO Mercury Coin (MERO)

Tokenomika MERO Mercury Coin (MERO)

Odkrijte ključne vpoglede v MERO Mercury Coin (MERO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 11:57:40 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen MERO Mercury Coin (MERO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za MERO Mercury Coin (MERO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 77.03K
$ 77.03K$ 77.03K
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 77.03K
$ 77.03K$ 77.03K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00194801
$ 0.00194801$ 0.00194801
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00004198
$ 0.00004198$ 0.00004198
Trenutna cena:
$ 0
$ 0$ 0

Informacije o MERO Mercury Coin (MERO)

Mero is a community-driven token designed to fuel the Sunburn ecosystem, a play-to-earn gaming experience set in a vibrant, futuristic solar system. Launching on the TON blockchain, Mero offers users the opportunity to explore uncharted planets, uncover ancient secrets, and earn rewards while participating in a thriving decentralized economy. With a focus on fair distribution, engaging gameplay, and a passionate community, Mero aims to redefine the future of gaming and meme coins. Join the adventure and discover the endless possibilities that await in the Sunburn universe.

Uradna spletna stran:
https://mero.sunburn.world

Tokenomika MERO Mercury Coin (MERO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike MERO Mercury Coin (MERO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov MERO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MERO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MERO, raziščite ceno žetona MERO v živo!

Napoved cene MERO

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MERO? Naša stran za napovedovanje cen MERO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti