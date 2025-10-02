Tokenomika Merkle Trade (MKL)

Odkrijte ključne vpoglede v Merkle Trade (MKL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 06:57:09 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Merkle Trade (MKL)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Merkle Trade (MKL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 3.82M
Skupna ponudba:
$ 100.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 35.15M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 10.88M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.46655
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.053101
Trenutna cena:
$ 0.108782
Informacije o Merkle Trade (MKL)

Merkle Trade is the first gamified perpetual futures decentralized exchange (DEX) based on Aptos. It provides omnichain support, including EVM wallet integration via LayerZero. Backed by prominent investors like Hashed and Arrington Capital, Merkle Trade uniquely combines a high-performance, secure perpetual DEX with the engaging, social elements of popular online and RPG games. Believing that making directional bets on volatile assets like crypto should be fun for all, the platform has significantly lowered the barriers to entry for leverage trading crypto, commodities, and forex. In 10 months, Merkle Trade has amassed over $13.5 billion in cumulative trading volume and attracted more than 125,000 traders.

Uradna spletna stran:
https://merkle.trade/

Tokenomika Merkle Trade (MKL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Merkle Trade (MKL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov MKL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MKL.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MKL, raziščite ceno žetona MKL v živo!

Napoved cene MKL

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MKL? Naša stran za napovedovanje cen MKL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

