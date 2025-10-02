Odkrijte ključne vpoglede v Meridian MST (MST), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

We offer a decentralized, native stablecoin designed for smaller chains, providing them with a means to avoid external risks. Our stablecoin protocol is a direct fork of Liquity, and $MST serves as the secondary token in the Meridian ecosystem, accumulating all protocol fees for its stakeholders. Utilizing our stablecoin, we have developed a suite of products, including Meridian Trade and Lend, which are forks of GMX and Aave, respectively.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov MST, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Meridian MST (MST) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

