MEN VIBES Dive Into The Epic Energy Of MEN Coin! Want to be a hero and save Degen life? In the world of MEN Coin, every handshake is a mini epic event! Feel the true "men vibes" and enjoy the incredible handshakes. Earn: $MEN token Earn rewards and see your $MEN Coin value increase. Play: Game Dive into Handshake, a strategic battle game with exciting rewards. Enjoy: Parties (offline+online) Experience the fun and excitement of our vibrant $MEN Coin events, filled with unforgettable moments. Get: Prizes & Bonuses Discover thrilling giveaways with incredible prizes and exclusive bonuses!

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov MEN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike MEN (MEN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MEN? Naša stran za napovedovanje cen MEN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

