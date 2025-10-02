Tokenomika MEN (MEN)

Odkrijte ključne vpoglede v MEN (MEN), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 16:46:35 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen MEN (MEN)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za MEN (MEN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 9.38K
Skupna ponudba:
$ 9.99B
Razpoložljivi obtok:
$ 9.99B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 9.38K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o MEN (MEN)

MEN VIBES Dive Into The Epic Energy Of MEN Coin!

Want to be a hero and save Degen life?

In the world of MEN Coin, every handshake is a mini epic event! Feel the true "men vibes" and enjoy the incredible handshakes.

Earn: $MEN token Earn rewards and see your $MEN Coin value increase.

Play: Game Dive into Handshake, a strategic battle game with exciting rewards.

Enjoy: Parties (offline+online) Experience the fun and excitement of our vibrant $MEN Coin events, filled with unforgettable moments.

Get: Prizes & Bonuses Discover thrilling giveaways with incredible prizes and exclusive bonuses!

Uradna spletna stran:
https://men.wtf

Tokenomika MEN (MEN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike MEN (MEN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov MEN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MEN.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MEN, raziščite ceno žetona MEN v živo!

Napoved cene MEN

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MEN? Naša stran za napovedovanje cen MEN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

