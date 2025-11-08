Današnja cena Memesis World

Današnja cena kriptovalute Memesis World (MEMS) v živo je $ 0.01133386, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MEMS v USD je $ 0.01133386 na MEMS.

Kriptovaluta Memesis World je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,893,605, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 530.00M MEMS. V zadnjih 24 urah se je MEMS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01219792, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00798364.

V kratkoročni uspešnosti se je MEMS premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Memesis World (MEMS)

Tržna kapitalizacija $ 5.89M$ 5.89M $ 5.89M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 11.33M$ 11.33M $ 11.33M Zaloga v obtoku 530.00M 530.00M 530.00M Skupna ponudba 999,999,777.848888 999,999,777.848888 999,999,777.848888

Trenutna tržna kapitalizacija Memesis World je $ 5.89M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MEMS je 530.00M, skupna ponudba pa znaša 999999777.848888. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 11.33M.