Današnja cena kriptovalute Memerot v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija MEMEROT je 159,370 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MEMEROT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Memerot Cena (MEMEROT)

Cena 1 MEMEROT v USD v živo:

$0.00021931
+18.90%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb.
USD
Memerot (MEMEROT) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:49:24 (UTC+8)

Današnja cena Memerot

Današnja cena kriptovalute Memerot (MEMEROT) v živo je --, s spremembo 18.92 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MEMEROT v USD je -- na MEMEROT.

Kriptovaluta Memerot je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 159,370, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 727.60M MEMEROT. V zadnjih 24 urah se je MEMEROT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00109721, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je MEMEROT premaknil +0.35% v zadnji uri in +17.22% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Memerot (MEMEROT)

$ 159.37K
--
$ 219.03K
727.60M
999,985,679.017029
Trenutna tržna kapitalizacija Memerot je $ 159.37K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MEMEROT je 727.60M, skupna ponudba pa znaša 999985679.017029. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 219.03K.

Zgodovina cene Memerot, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
24H Nizka
$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0
$ 0.00109721
$ 0
+0.35%

+18.92%

+17.22%

+17.22%

Zgodovina cen Memerot (MEMEROT) v USD

Danes je bila sprememba cene Memerot v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Memerot v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Memerot v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Memerot v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+18.92%
30 dni$ 0-9.53%
60 dni$ 0-38.96%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Memerot

Napoved cene Memerot (MEMEROT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MEMEROT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Memerot (MEMEROT) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Memerot lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Memerot v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MEMEROT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Memerot.

Kaj je Memerot (MEMEROT)

Memerot aims to close the gap and help creators build stronger communities, tap into new audiences and earn passive income from their viral content. For too long the TikTok vibrant community, creators and their virality have been cleaved from crypto. Therefore, we wanted to help creators and community members expand their culture and mindshare through tokenising viral content. Basically, Memerot is a Tiktok token launcher that tokenizes virality. Users can create meme tokens by simply commenting under a TikTok video. It allows anyone to generate and own a token by engaging directly with content. By creating a token tied to a TikTok video, both the scouter (commenter) and the creator (video author) benefit from the attention it generates — turning views into value. It really is as simple as that. No coding. No developer expertise. No crypto wallets. Just tokenising virality. In order to incentivise this ideology shift and help close the market gap, we’ve designed an incentives model that rewards the main actors of our flywheel and also ensure a deflationary mechanism for the $MEMEROT token.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Memerot (MEMEROT)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Memerot

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Memerot?
Če bi kriptovaluta Memerot rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Memerot.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:49:24 (UTC+8)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.