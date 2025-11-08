Današnja cena Memeputer

Današnja cena kriptovalute Memeputer (MEMEPUTER) v živo je $ 0.00070577, s spremembo 16.23 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MEMEPUTER v USD je $ 0.00070577 na MEMEPUTER.

Kriptovaluta Memeputer je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 589,986, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 835.74M MEMEPUTER. V zadnjih 24 urah se je MEMEPUTER trgovalo med $ 0.0005324 (najnižje) in $ 0.00078726 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00386168, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00006515.

V kratkoročni uspešnosti se je MEMEPUTER premaknil -0.70% v zadnji uri in -22.06% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Memeputer (MEMEPUTER)

Tržna kapitalizacija $ 589.99K$ 589.99K $ 589.99K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 589.99K$ 589.99K $ 589.99K Zaloga v obtoku 835.74M 835.74M 835.74M Skupna ponudba 835,738,536.9432714 835,738,536.9432714 835,738,536.9432714

Trenutna tržna kapitalizacija Memeputer je $ 589.99K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MEMEPUTER je 835.74M, skupna ponudba pa znaša 835738536.9432714. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 589.99K.