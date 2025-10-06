Informacije o ceni MemeGames AI (MGAMES) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen: $ 0 $ 0 $ 0 24H Nizka $ 0 $ 0 $ 0 24H Visoka 24H Nizka $ 0$ 0 $ 0 24H Visoka $ 0$ 0 $ 0 Najvišja vseh časov $ 0.00726063$ 0.00726063 $ 0.00726063 Najnižja cena $ 0$ 0 $ 0 Sprememba cene (1H) +9.00% Sprememba cene (1D) +9.13% Sprememba cene (7D) -0.36% Sprememba cene (7D) -0.36%

Cena MemeGames AI (MGAMES) v realnem času je --. V zadnjih 24 urah se je MGAMES trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0 in najvišjo vrednostjo $ 0, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena MGAMES v vseh časov je $ 0.00726063, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.

Kratkoročna uspešnost MGAMES se je v zadnji uri spremenila za +9.00%, v 24 urah +9.13% in v 7 dneh -0.36%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije MemeGames AI (MGAMES)

Tržna kapitalizacija $ 618.34K$ 618.34K $ 618.34K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 618.34K$ 618.34K $ 618.34K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija MemeGames AI je $ 618.34K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MGAMES je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 618.34K.