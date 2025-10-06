Današnja cena MemeGames AI v živo je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen MGAMES v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen MGAMES.Današnja cena MemeGames AI v živo je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen MGAMES v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen MGAMES.

Cena 1 MGAMES v USD v živo:

$0.00069277
$0.00069277$0.00069277
+9.10%1D
mexc
USD
MemeGames AI (MGAMES) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:34:10 (UTC+8)

Informacije o ceni MemeGames AI (MGAMES) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00726063
$ 0.00726063$ 0.00726063

$ 0
$ 0$ 0

+9.00%

+9.13%

-0.36%

-0.36%

Cena MemeGames AI (MGAMES) v realnem času je --. V zadnjih 24 urah se je MGAMES trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0 in najvišjo vrednostjo $ 0, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena MGAMES v vseh časov je $ 0.00726063, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.

Kratkoročna uspešnost MGAMES se je v zadnji uri spremenila za +9.00%, v 24 urah +9.13% in v 7 dneh -0.36%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije MemeGames AI (MGAMES)

$ 618.34K
$ 618.34K$ 618.34K

--
----

$ 618.34K
$ 618.34K$ 618.34K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija MemeGames AI je $ 618.34K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MGAMES je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 618.34K.

Zgodovina cen MemeGames AI (MGAMES) v USD

Danes je bila sprememba cene MemeGames AI v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene MemeGames AI v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene MemeGames AI v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene MemeGames AI v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+9.13%
30 dni$ 0+2.75%
60 dni$ 0-75.50%
90 dni$ 0--

Kaj je MemeGames AI (MGAMES)

Own the Token.

Play the Game.

Grow the Community

MG Token ($MGAMES) is your gateway to exclusivity, loyalty rewards, and daily asset growth. A platform-powered asset built on Base (Ethereum Layer 2)—Driven by Meme Games.

Why MG Token ($MGAMES) Matters

MG Token is a Base chain memecoin and platform-exclusive asset at the heart of the Meme Games ecosystem—built for entertainment, loyalty, and community-driven rewards.

MG Tokens are earned and used exclusively within the platform through games, simulator participation, and team-building

MG Tokens can be swapped 1:1 for $MGAMES, a blockchain asset tradable on decentralized exchanges (DEXs) built on Base

$MGAMES provides real blockchain liquidity while MG Tokens fuel the in-game economy

Vir MemeGames AI (MGAMES)

Uradna spletna stran

Napoved cene MemeGames AI (USD)

Koliko bo MemeGames AI (MGAMES) vreden v USD jutri, prihodnji teden ali prihodnji mesec? Na kakšno vrednost bi lahko bil ocenjen vaše premoženje v MemeGames AI (MGAMES) leta 2025, 2026, 2027, 2028 – ali celo čez 10 ali 20 let? Z našim orodjem za napovedovanje cen lahko preučite kratkoročne in dolgoročne napovedi za MemeGames AI.

Preverite napoved cene MemeGames AI zdaj!

MGAMES v lokalne valute

Tokenomika MemeGames AI (MGAMES)

Z razumevanjem tokenomike MemeGames AI (MGAMES) lahko dobite globlji vpogled v dolgoročno vrednost in potencial rasti. Tokenomika razkriva osnovno strukturo ekonomije projekta, od tega, kako se žetoni razdeljujejo, do tega, kako se upravlja njihova ponudba. Spoznajte obsežno tokenomiko MGAMES zdaj!

Ljudje zanima tudi: Druga vprašanja o MemeGames AI (MGAMES)

Koliko je danes vreden MemeGames AI (MGAMES)?
Cena MGAMES v živo v USD je 0 USD, ki se posodablja v realnem času z najnovejšimi tržnimi podatki.
Kakšna je trenutna cena MGAMES v USD?
Trenutna cena MGAMES v USD je $ 0. Preverite Pretvorbo MEXC za natančno pretvorbo žetonov.
Kolikšna je tržna kapitalizacija družbe MemeGames AI?
Tržna kapitalizacija za MGAMES je $ 618.34K USD. Tržna vrednost = trenutna cena × ponudba v obtoku. Označuje skupno tržno vrednost žetona in njegovo razvrstitev.
Kolikšen je razpoložljivi obtok MGAMES?
Razpoložljivi obtok MGAMES je 1.00B USD.
Kolikšna je bila najvišja cena (ATH) v zgodovini MGAMES?
MGAMES je dosegel ceno najvišjo ceno ATH v višini 0.00726063 USD.
Kolikšna je bila najnižja cena MGAMES vseh časov (ATL)?
MGAMES vije dosegel najnižjo ceno ATL v višini 0 USD.
Kolikšen je volumen trgovanja MGAMES?
24-urni volumen trgovanja v živo za MGAMES je -- USD.
Bo MGAMES zrasel?
Cena MGAMES se lahko letos zviša, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo preverite napovedi cen MGAMES.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:34:10 (UTC+8)

