Tokenomika Memeerkat (MKAT)

Tokenomika Memeerkat (MKAT)

Odkrijte ključne vpoglede v Memeerkat (MKAT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 14:24:07 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Memeerkat (MKAT)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Memeerkat (MKAT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 18.29K
$ 18.29K$ 18.29K
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 18.29K
$ 18.29K$ 18.29K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00640077
$ 0.00640077$ 0.00640077
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cena:
$ 0
$ 0$ 0

Informacije o Memeerkat (MKAT)

Launched in 26/11/2024 by a global team of developers, Memeerkat (MKAT) is a community-driven meme token inspired by the resilience and cooperative spirit of meerkats. The project aims to combine the engaging nature of meme culture with practical utility within the cryptocurrency ecosystem. Memeerkat is built on the TON Blockchain, leveraging its efficiency, scalability, and low transaction costs to offer a seamless user experience.

Memeerkat's core vision is to foster a fun, inclusive community that supports decentralized initiatives while driving real-world applications for MKAT. At its heart, the project seeks to balance humor and utility, creating a token that is not only entertaining but also valuable for its holders.

Uradna spletna stran:
https://www.memeerkat.xyz/
Bela knjiga:
https://www.memeerkat.xyz/

Tokenomika Memeerkat (MKAT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Memeerkat (MKAT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov MKAT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MKAT.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MKAT, raziščite ceno žetona MKAT v živo!

Napoved cene MKAT

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MKAT? Naša stran za napovedovanje cen MKAT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti