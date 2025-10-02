Odkrijte ključne vpoglede v Memecoindao ($MEMES), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Memecoindao ($MEMES), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Our approach is about breaking down barriers, making sophisticated trading tools not just available, but easily navigable for everyone. We cater to all users, from those just starting out in DeFi to the deeply experienced traders, ensuring equitable access to advanced trading resources.

Zdaj, ko razumete tokenomiko $MEMES, raziščite ceno žetona $MEMES v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov $MEMES, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Memecoindao ($MEMES) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal $MEMES? Naša stran za napovedovanje cen $MEMES združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

