Današnja cena kriptovalute Memecoin Supercycle v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija SUPR je 8,655.26 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SUPR v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o SUPR

Informacije o ceni SUPR

Kaj je SUPR

Uradna spletna stran SUPR

Tokenomika SUPR

Napoved cen SUPR

Memecoin Supercycle Logotip

Memecoin Supercycle Cena (SUPR)

Nerazporejeno

Cena 1 SUPR v USD v živo:

--
----
0.00%1D
USD
Memecoin Supercycle (SUPR) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:33:45 (UTC+8)

Današnja cena Memecoin Supercycle

Današnja cena kriptovalute Memecoin Supercycle (SUPR) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SUPR v USD je -- na SUPR.

Kriptovaluta Memecoin Supercycle je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,655.26, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.54M SUPR. V zadnjih 24 urah se je SUPR trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00449673, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SUPR premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Memecoin Supercycle (SUPR)

$ 8.66K
$ 8.66K$ 8.66K

--
----

$ 8.66K
$ 8.66K$ 8.66K

999.54M
999.54M 999.54M

999,541,866.5685116
999,541,866.5685116 999,541,866.5685116

Trenutna tržna kapitalizacija Memecoin Supercycle je $ 8.66K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SUPR je 999.54M, skupna ponudba pa znaša 999541866.5685116. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 8.66K.

Zgodovina cene Memecoin Supercycle, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00449673
$ 0.00449673$ 0.00449673

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Zgodovina cen Memecoin Supercycle (SUPR) v USD

Danes je bila sprememba cene Memecoin Supercycle v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Memecoin Supercycle v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Memecoin Supercycle v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Memecoin Supercycle v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0--
30 dni$ 0-18.90%
60 dni$ 0-12.49%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Memecoin Supercycle

Napoved cene Memecoin Supercycle (SUPR) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SUPR v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Memecoin Supercycle (SUPR) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Memecoin Supercycle lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Memecoin Supercycle v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SUPR za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Memecoin Supercycle.

Kaj je Memecoin Supercycle (SUPR)

What is $SUPR?

🚀 $SUPR is a memecoin launched on the Solana blockchain, inspired by the unstoppable Memecoin Supercycle — a phenomenon where crypto and memecoins thrive together.

Unlike traditional PVP (player vs. player) competition between tokens, $SUPR is the community token for all memecoin communities, uniting everyone under one banner as the supercycle builds.

More than just a coin, $SUPR is a movement to bring the memecoin world together, celebrating shared growth, collaboration, and community. 🌊💎

The storm is coming — are you ready? 🌩️🔥

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Memecoin Supercycle (SUPR)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Memecoin Supercycle

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Memecoin Supercycle?
Če bi kriptovaluta Memecoin Supercycle rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Memecoin Supercycle.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:33:45 (UTC+8)

Raziščite več o kriptovaluti Memecoin Supercycle

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.