Današnja cena Meme Alliance

Današnja cena kriptovalute Meme Alliance (MMA) v živo je $ 0.00188078, s spremembo 4.08 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MMA v USD je $ 0.00188078 na MMA.

Kriptovaluta Meme Alliance je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 160,801, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 85.44M MMA. V zadnjih 24 urah se je MMA trgovalo med $ 0.00180596 (najnižje) in $ 0.00195824 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.073829, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0011163.

V kratkoročni uspešnosti se je MMA premaknil -1.25% v zadnji uri in -22.29% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Meme Alliance (MMA)

Tržna kapitalizacija $ 160.80K$ 160.80K $ 160.80K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 188.20K$ 188.20K $ 188.20K Zaloga v obtoku 85.44M 85.44M 85.44M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Meme Alliance je $ 160.80K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MMA je 85.44M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 188.20K.