Tokenomika Mello AI (MELLO)

Odkrijte ključne vpoglede v Mello AI (MELLO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 09:59:36 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Mello AI (MELLO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Mello AI (MELLO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 101.24K
Skupna ponudba:
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.00B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 101.24K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00162089
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00010124
Informacije o Mello AI (MELLO)

Mello: Your proactive AI mental health companion powered by AI Agentic infrastructure. In a world where mental health challenges affect 1 billion people and traditional care remains inaccessible, Mello delivers evidence-based therapeutic support that evolves with you—creating a personalised mental wellness journey accessible to everyone, everywhere. Our mission is to create a world where everyone has access to personalized, evidence-based mental wellness assistance regardless of location, economic status, or stigma. By deploying advanced AI that truly understands and adapts to human needs, Mello aims to transform how mental health support is delivered globally—making effective care accessible to the hundreds of millions currently unable to receive it.

Uradna spletna stran:
https://melloai.health/
Bela knjiga:
https://melloai.gitbook.io/melloai-whitepaper

Tokenomika Mello AI (MELLO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Mello AI (MELLO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov MELLO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MELLO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MELLO, raziščite ceno žetona MELLO v živo!

Napoved cene MELLO

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MELLO? Naša stran za napovedovanje cen MELLO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

