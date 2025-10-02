Odkrijte ključne vpoglede v Melega (MARCO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Melega (MARCO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Melega (Marco) is the flagship utility token of melega.finance, the new AMM DEX on Binance Smart Chain (BSC) providing friendly trading and better project support. A total black design, an original name, a distinctive and recognizable logo are the symbol of a project that intends to differentiate itself from the other amm dex by focusing more on the promotion of new gems than on consolidated projects with always new and innovative services.

Melega (Marco) is the flagship utility token of melega.finance, the new AMM DEX on Binance Smart Chain (BSC) providing friendly trading and better project support. A total black design, an original name, a distinctive and recognizable logo are the symbol of a project that intends to differentiate itself from the other amm dex by focusing more on the promotion of new gems than on consolidated projects with always new and innovative services.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MARCO, raziščite ceno žetona MARCO v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov MARCO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Melega (MARCO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MARCO? Naša stran za napovedovanje cen MARCO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.