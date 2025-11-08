Današnja cena Mei Solutions

Današnja cena kriptovalute Mei Solutions (MEI) v živo je $ 0.00150138, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MEI v USD je $ 0.00150138 na MEI.

Kriptovaluta Mei Solutions je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,762.35, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 5.84M MEI. V zadnjih 24 urah se je MEI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.643024, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je MEI premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Mei Solutions (MEI)

Tržna kapitalizacija $ 8.76K$ 8.76K $ 8.76K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M Zaloga v obtoku 5.84M 5.84M 5.84M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Mei Solutions je $ 8.76K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MEI je 5.84M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.50M.