Odkrijte ključne vpoglede v Meh (MEH), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Meh (MEH), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

$MEH — the embodiment of apathy in the meme coin universe, the ultimate crypto degen, emotionless in the face of chaos. Born from the trenches of countless meme coin wars, $MEH has evolved into a meme himself. Meme after meme, narrative after narrative, rug after rug. The excitement and thrill of shitcoins has been pvp'd out of him making $MEH the ultimate degen, battle-hardened and emotionless machine.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MEH, raziščite ceno žetona MEH v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov MEH, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Meh (MEH) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MEH? Naša stran za napovedovanje cen MEH združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

