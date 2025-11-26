Kaj je MEDI

Tokenomika Medical Intelligence (MEDI) Odkrijte ključne vpoglede v Medical Intelligence (MEDI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Tokenomika in analiza cen Medical Intelligence (MEDI) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Medical Intelligence (MEDI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 1.17M Skupna ponudba: $ 100.00M Razpoložljivi obtok: $ 100.00M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 1.17M Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.267655 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.00997134 Trenutna cena: $ 0.0117307

Informacije o Medical Intelligence (MEDI) Uradna spletna stran: https://medi.healthcare/

Tokenomika Medical Intelligence (MEDI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Medical Intelligence (MEDI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov MEDI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MEDI. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko MEDI, raziščite ceno žetona MEDI v živo!

Napoved cene MEDI Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MEDI? Naša stran za napovedovanje cen MEDI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

