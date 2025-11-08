BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Medical Intelligence v živo je 0.01910611 USD. Tržna kapitalizacija MEDI je 1,910,611 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MEDI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o MEDI

Informacije o ceni MEDI

Kaj je MEDI

Uradna spletna stran MEDI

Tokenomika MEDI

Napoved cen MEDI

Medical Intelligence Logotip

Medical Intelligence Cena (MEDI)

Nerazporejeno

Cena 1 MEDI v USD v živo:

$0.01910611
$0.01910611
+4.50%1D
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Medical Intelligence (MEDI) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:14:32 (UTC+8)

Današnja cena Medical Intelligence

Današnja cena kriptovalute Medical Intelligence (MEDI) v živo je $ 0.01910611, s spremembo 4.51 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MEDI v USD je $ 0.01910611 na MEDI.

Kriptovaluta Medical Intelligence je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,910,611, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M MEDI. V zadnjih 24 urah se je MEDI trgovalo med $ 0.01789787 (najnižje) in $ 0.01963935 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.267655, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01789787.

V kratkoročni uspešnosti se je MEDI premaknil -0.26% v zadnji uri in -57.49% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Medical Intelligence (MEDI)

$ 1.91M
$ 1.91M

--
--

$ 1.91M
$ 1.91M

100.00M
100.00M

99,999,980.62769
99,999,980.62769

Trenutna tržna kapitalizacija Medical Intelligence je $ 1.91M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MEDI je 100.00M, skupna ponudba pa znaša 99999980.62769. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.91M.

Zgodovina cene Medical Intelligence, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01789787
$ 0.01789787
24H Nizka
$ 0.01963935
$ 0.01963935
24H Visoka

$ 0.01789787
$ 0.01789787

$ 0.01963935
$ 0.01963935

$ 0.267655
$ 0.267655

$ 0.01789787
$ 0.01789787

-0.26%

+4.51%

-57.49%

-57.49%

Zgodovina cen Medical Intelligence (MEDI) v USD

Danes je bila sprememba cene Medical Intelligence v USD $ +0.00082454.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Medical Intelligence v USD $ -0.0170655468.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Medical Intelligence v USD $ -0.0175993028.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Medical Intelligence v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00082454+4.51%
30 dni$ -0.0170655468-89.31%
60 dni$ -0.0175993028-92.11%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Medical Intelligence

Napoved cene Medical Intelligence (MEDI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MEDI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Medical Intelligence (MEDI) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Medical Intelligence lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Kaj je Medical Intelligence (MEDI)

Medical Intelligence In Your Pocket

MEDI is an AI-powered health companion that combines conversational and vision-enabled AI with a non-custodial wallet to simplify everyday health tasks. It helps users find credible information, book appointments, and keep their data secure and private.

The Healthcare System is Broken Rising costs, geographic barriers, administrative burden, and chronic disease management failures are creating a healthcare accessibility crisis that affects millions.

Vir Medical Intelligence (MEDI)

Uradna spletna stran

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Medical Intelligence?
Če bi kriptovaluta Medical Intelligence rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Medical Intelligence.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:14:32 (UTC+8)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.6944

$0.25440

$0.000011000

$1.557

$0.1834

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.