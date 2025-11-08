Današnja cena Medical Intelligence

Današnja cena kriptovalute Medical Intelligence (MEDI) v živo je $ 0.01910611, s spremembo 4.51 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MEDI v USD je $ 0.01910611 na MEDI.

Kriptovaluta Medical Intelligence je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,910,611, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M MEDI. V zadnjih 24 urah se je MEDI trgovalo med $ 0.01789787 (najnižje) in $ 0.01963935 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.267655, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01789787.

V kratkoročni uspešnosti se je MEDI premaknil -0.26% v zadnji uri in -57.49% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Medical Intelligence (MEDI)

Tržna kapitalizacija $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M Zaloga v obtoku 100.00M 100.00M 100.00M Skupna ponudba 99,999,980.62769 99,999,980.62769 99,999,980.62769

Trenutna tržna kapitalizacija Medical Intelligence je $ 1.91M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MEDI je 100.00M, skupna ponudba pa znaša 99999980.62769. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.91M.