Današnja cena MechaOs

Današnja cena kriptovalute MechaOs (MECHA) v živo je --, s spremembo 5.31 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MECHA v USD je -- na MECHA.

Kriptovaluta MechaOs je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 94,713, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M MECHA. V zadnjih 24 urah se je MECHA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0.00103907 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01286063, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je MECHA premaknil -0.31% v zadnji uri in -38.77% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije MechaOs (MECHA)

Tržna kapitalizacija $ 94.71K$ 94.71K $ 94.71K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 94.71K$ 94.71K $ 94.71K Zaloga v obtoku 100.00M 100.00M 100.00M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija MechaOs je $ 94.71K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MECHA je 100.00M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 94.71K.