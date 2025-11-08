MechaOs Cena (MECHA)
Današnja cena kriptovalute MechaOs (MECHA) v živo je --, s spremembo 5.31 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MECHA v USD je -- na MECHA.
Kriptovaluta MechaOs je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 94,713, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M MECHA. V zadnjih 24 urah se je MECHA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0.00103907 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01286063, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je MECHA premaknil -0.31% v zadnji uri in -38.77% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija MechaOs je $ 94.71K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MECHA je 100.00M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 94.71K.
-0.31%
-5.30%
-38.77%
-38.77%
Danes je bila sprememba cene MechaOs v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene MechaOs v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene MechaOs v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene MechaOs v USD $ 0.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|-5.30%
|30 dni
|$ 0
|-19.90%
|60 dni
|$ 0
|--
|90 dni
|$ 0
|--
Leta 2040 bi cena MechaOs lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
MechaOS is a decentralized operating system that connects blockchain with robotics. It turns robots into true digital workers with their own identity and wallet. This means that each robot can receive tasks, complete them, and get paid fully autonomously.
How does it work in practice?
• Every robot is assigned its own Ethereum wallet. • Tasks are published on-chain, and robots can pick them up and execute them through ROS2 commands. • Once the job is done, the robot provides proof: sensor data, logs, and hashed outputs. Everything is stored permanently and cannot be altered. Payment goes directly to the robot once the task is verified.
The core features of MechaOS are transparency, security, and full autonomy. The system is decentralized and requires no intermediaries, meaning there’s no single point of failure or room for manipulation. Every task and every result is verifiable and provable.
The benefits are massive: robots become freelancers, able to work and earn on their own, while humans and companies receive guaranteed and verifiable results. This opens up new possibilities in industries like logistics, manufacturing, automation, and surveillance.
|Čas (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|11-08 07:05:00
|Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
