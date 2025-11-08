Današnja cena ME GUSTA

Današnja cena kriptovalute ME GUSTA (MEGUSTA) v živo je $ 0.00005186, s spremembo 2.23 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MEGUSTA v USD je $ 0.00005186 na MEGUSTA.

Kriptovaluta ME GUSTA je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 51,738, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 997.68M MEGUSTA. V zadnjih 24 urah se je MEGUSTA trgovalo med $ 0.00005064 (najnižje) in $ 0.00005324 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00066165, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00004951.

V kratkoročni uspešnosti se je MEGUSTA premaknil -- v zadnji uri in -22.91% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije ME GUSTA (MEGUSTA)

Tržne informacije ME GUSTA (MEGUSTA)

Tržna kapitalizacija $ 51.74K
Volumen (24H) --
Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 51.74K
Zaloga v obtoku 997.68M
Skupna ponudba 997,681,917.632939

Trenutna tržna kapitalizacija ME GUSTA je $ 51.74K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MEGUSTA je 997.68M, skupna ponudba pa znaša 997681917.632939. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 51.74K.